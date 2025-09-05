Der nächste Weltrekord: Geyoro ist die teuerste Fußballerin

Im Fußball sorgt schon wieder ein Frauen-Weltrekordtransfer für Aufsehen. Die französische Nationalspielerin Grace Geyoro ist nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP für 1,43 Millionen Pfund (ca. 1,65 Millionen Euro) von Paris Saint-Germain zu den London City Lionesses gewechselt. Damit ist die erst im August aufgestellte Bestmarke von umgerechnet 1,3 Millionen Euro für die von Orlando Pride verpflichtete Mexikanerin Lizbeth Ovalle übertroffen.

"London City freut sich, die Verpflichtung von Grace Geyoro am Deadline Day bekannt zu geben, vorbehaltlich des Abschlusses der behördlichen Verfahren," hieß es in einer Mitteilung des Erstliga-Aufsteigers am Freitag. Die 28 Jahre alte Mittelfeldspielerin soll einen Vierjahresvertrag unterzeichnet haben.

Eigentümerin des Klubs ist Michele Kang, die für ihre Unterstützung von Frauensportteams bekannt ist. Die in den USA ansässige Geschäftsfrau ist unter anderem auch Hauptanteilseignerin der Washington Spirit und von Lyons Frauen-Team, das mittlerweile unter dem Namen OL Lyonnes auftritt.