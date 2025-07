Der "Tiger" hört auf: Gerland beendet Trainerkarriere

Für "Tiger" Hermann Gerland ist nach mehr als 50 Jahren im Profifußball als Spieler und Trainer Schluss. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch bekannt. Der 71-Jährige hatte zuletzt vier Jahre lang als Co-Trainer von Antonio Di Salvo bei der deutschen U21 assistiert und Ende Juni mit der DFB-Auswahl bei der EM in der Slowakei die Silbermedaille gewonnen. Nun ist die Karriere vorbei.

"Hermann Gerland ist eine Legende im deutschen Fußball", sagte DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig. "Er den jungen Spielern in dieser Zeit enorm viel von seiner Erfahrung mitgegeben, auf dem Platz, aber mit seiner Geradlinigkeit und Ehrlichkeit auch neben dem Platz."

Passend zu seinem Karriereende wurde Gerland am Mittwoch mit dem bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet. "Ich habe früher als Spieler alles gegeben, aber ich war zu schlecht, um für Deutschland zu spielen", sagte Gerland, der den Großteil seiner Profi-Laufbahn beim VfL Bochum verbrachte und dort über 200 Bundesliga-Spiele bestritt. "Ich freue mich, jetzt mehr Zeit für meine Frau und meine Enkelkinder zu haben, die sollen von ihrem Opa noch was haben. Und ganz sicher werde ich dem Fußball verbunden bleiben. In diesem Sinne: Glück auf!"

Gerland prägte den deutschen Fußball als Trainer wie kaum ein anderer, sein Kopfballpendel ist legendär. Seine Trainerkarriere begann der gebürtige Bochumer 1985 in seiner Heimat, bei den Amateuren des FC Bayern betreute er ab 2001 zahlreiche spätere Nationalspieler, anschließend war Gerland viele Jahre lang Co-Trainer der Profimannschaft des Rekordmeisters. 2022 assistierte er Bundestrainer Hansi Flick bei der WM in Katar, anschließend konzentrierte sich der Trainer voll und ganz auf die U21.

"Zum Beginn meiner Cheftrainer-Tätigkeit Hermann an meiner Seite zu haben, war ein Geschenk, für das ich sehr dankbar bin", sagte U21-Coach Di Salvo. "Seine Art, die aus viel mehr als dem 'harten Tiger' besteht, kennenzulernen und davon profitieren zu dürfen, war für mich sehr wichtig. Die Zusammenarbeit hat mir immer unfassbar viel Spaß gemacht."