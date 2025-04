Derby-Sieg: Liverpool marschiert Richtung Meisterschaft

Der FC Liverpool hat im traditionsreichen Merseyside-Derby gegen den FC Everton den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft gemacht. Nach dem frühen Aus in der Champions League gegen Paris Saint-Germain und der Pleite im Liga-Pokal-Finale gegen Newcastle rappelten sich die Reds wieder auf und besiegten den Stadtrivalen mit 1:0 (0:0), das Tor des Tages gelang Angreifer Diogo Jota (57.).

Liverpool ist nun seit 26 Spielen in der Premier League ungeschlagen, dabei hatte Everton besonders in der ersten Hälfte gute Chancen - unter anderem bei einem Pfostentreffer von Beto (33.). In der zweiten Halbzeit gelang den Toffees aber nicht mehr allzu viel. Liverpool hat an der Tabellenspitze nun zwölf Punkte Vorsprung auf den FC Arsenal.

Auch ohne den gesperrten Pep Guardiola und den verletzten Starstürmer Erling Haaland feierte Manchester City im Kampf um die Qualifikation einen wichtigen Sieg beim 2:0 (2:0) gegen Leicester City. Guardiola sah auf der Tribüne, wie der zuletzt aussortierte Jack Grealish bei seinem ersten Liga-Startelf-Einsatz mächtig aufdrehte - der Angreifer traf schon in der 2. Minute. Es war sein erster Premier-League-Treffer seit Dezember 2023. Zudem war der ehemalige Frankfurter und Haaland-Ersatz Omar Marmoush (29.) erfolgreich für die Citizens, die zumindest zwischenzeitlich auf Rang vier in der Tabelle kletterten.

Fabian Hürzeler kassierte vier Tage nach dem Aus im FA Cup mit Brighton & Hove Albion hingegen den nächsten Rückschlag. Der deutsche Teammanager unterlag mit seinem Team Aston Villa mit 0:3 (0:0), nach zuvor fünf Spielen in Serie ohne Pleite in der Liga hatten die "Seemöven" damit ausgerechnet gegen einen direkten Konkurrenten um einen Europapokal-Platz das Nachsehen. Brighton fiel in der Tabelle auf Rang acht zurück.