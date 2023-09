Deschamps von Flick-Trennung nicht überrascht

Anzeige

Didier Deschamps ist von der Trennung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) von Bundestrainer Hansi Flick nicht überrascht worden. "Alle Trainer wissen aber, was sie erwarten kann, wenn die Ergebnisse nicht stimmen. Es gibt immer hohe Erwartungen an Deutschland", sagte der französische Nationaltrainer vor dem Länderspiel am Dienstag (21.00 Uhr/ARD) in Dortmund. Für Flick tue es ihm aber leid. "Ich schätze ihn sehr", sagte Deschamps.

Von der Qualität der DFB-Auswahl ist der 54-Jährige weiterhin überzeugt. "Es sind großartige Spieler in der Mannschaft. Sie kommen aus den besten Vereinen der Welt", sagte Deschamps.

Offensivspieler Antoine Griezmann fiebert der Begegnung entgegen. "Es geht immer ein bisschen feurig zu. Es gibt eine Rivalität zwischen beiden Mannschaften. Von diesen Spielen träumt man als Kind", sagte der Weltmeister von 2018 vor dem Abschlusstraining am Montagabend.

Die schlechten Ergebnisse der deutschen Mannschaft haben ihn "überrascht". Es seien schließlich "große Spieler in großen Vereinen, die dafür sorgen können, dass der deutsche Fußball wieder glänzt". Der viermalige Weltmeister müsste "nur die richtige Formel finden".