Deutschland in Topf 1: Die Lostöpfe zur Fußball-EM 2024

21 der 24 Tickets für die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) sind vergeben. Die letzten drei freien Plätze werden erst im kommenden März in Play-offs ausgespielt, durch den neuen Modus kommt es zu einer Kuriosität.

So hat beispielsweise Estland als eines der schlechtesten Teams der Qualifikation tatsächlich noch die Chance, sich eines der drei letzten Deutschland-Tickets zu sichern. Mit nur einem Punkt und zwei erzielten Toren - weniger als Fußball-Zwerg San Marino (drei) - wurden die Esten in Gruppe F Letzter.

Da aber im neuen, etwas komplizierten Play-off-Modus die Ergebnisse der Nations League entscheidend sind, profitiert das Team von seinem guten Abschneiden dort. Der Modus sieht vor, dass die vier besten Teams aus den Ligen A, B und C, die sich zuvor nicht qualifizieren konnten, die Play-offs bestreiten. Da aus Liga A allerdings bis auf drei Nationen alle anderen qualifiziert sind, rückt mit Estland das beste Team der niedrigsten Liga D nach. Estlands Gegner ist am 21. März Robert Lewandowskis Polen.

Obwohl Estland und Co. erst noch die drei letzten Teilnehmer ermitteln müssen, stehen die Töpfe für die Auslosung der sechs Vorrundengruppen a vier Mannschaften am 2. Dezember in Hamburg aber nun fest.

Lostopf 1: Deutschland (Gastgeber), Portugal, Frankreich, Spanien, Belgien, England

Lostopf 2: Ungarn, Türkei, Dänemark, Albanien, Rumänien, Österreich

Lostopf 3: Niederlande, Schottland, Kroatien, Slowenien, Slowakei, Tschechien

Lostopf 4: Italien (Titelverteidiger), Serbien, Schweiz, Sieger Play-off A, Sieger Play-off B, Sieger Play-off C