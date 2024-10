DFB-Abschlusstraining mit 22 Spielern

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ihr Abschlusstraining vor dem Nations-League-Spiel in Bosnien am Freitag (20.45 Uhr/RTL) mit allen 22 verfügbaren Akteuren absolviert. Bundestrainer Julian Nagelsmann konnte nach der Absagenflut im Vorfeld auf die drei Torhüter um Alexander Nübel zurückgreifen, der in Zenica sein Länderspieldebüt feiern wird. Auch die noch 19 Feldspieler mit Kapitän Joshua Kimmich an der Spitze standen bereit.

Insgesamt sieben Spieler hatten wegen Verletzungen abgesagt oder waren abgereist. Es ist daher davon auszugehen, dass Nübel nicht der einzige Debütant sein wird. Auch die Neulinge Tim Kleindienst, Jonathan Burkardt und Jamie Leweling dürfen auf ihren ersten Einsatz hoffen.

Nach dem Bosnien-Spiel reist die Nationalmannschaft zurück in ihr Quartier bei Partner adidas nach Herzogenaurach, am Sonntag weiter nach München. Dort sind am Montag die Niederlande der nächste Gegner, im Tor wird dann Oliver Baumann debütieren.