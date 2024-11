DFB-Elf: Sane ersetzt Undav

Julian Nagelsmann holt Leroy Sane nach vier Monaten zurück in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Der Profi von Bayern München ersetzt bei den anstehenden Nations-League-Spielen den verletzten Stuttgarter Deniz Undav. Der Stürmer steht gegen Bosnien und Herzegowina am Samstag in Freiburg sowie drei Tage später in Ungarn wegen einer Zerrung an der linken Oberschenkelrückseite nicht zur Verfügung.

Sane hatte das letzte seiner bislang 65 Länderspiele (13 Tore) beim Viertelfinal-Aus bei der Heim-EM gegen Spanien (1:2 n.V.) absolviert. Im Sommer hatte er sich nach langwierigen Problemen einer Leisten-OP unterzogen, sein Comeback gab er Mitte September. Am Samstag beim 1:0 der Bayern bei Aufsteiger FC St. Pauli stand Sane erstmals in dieser Bundesliga-Saison in der Startelf.

Der 28-Jährige brauche "nach seiner Pause noch mehr Spielpraxis und Rhythmus", hatte Nagelsmann seinen ursprünglichen Verzicht auf Sane bei der Nominierung am Donnerstag begründet.