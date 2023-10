DFB-Frauen: Diskussionen um Martina Voss-Tecklenburg gehen weiter

Anzeige

Die Posse um Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg geht weiter. Vor den anstehenden Nations-League-Partien haben sich diverse Spielerinnen zum Thema geäußert - einige kritisierten die Situation öffentlich, andere versuchten, die Diskussionen auszublenden.

Martina Voss-Tecklenburgs jüngster Auftritt beim Bayerischen Zahnärztetag im Erholungsurlaub hatte für Verstimmungen bei den DFB-Frauen gesorgt. Am Montag übte Nationalspielerin Lena Oberdorf öffentlich Kritik: "Es gibt mir ein paar Fragezeichen. Ich hätte mir da durchaus etwas anderes gewünscht, dass man sagt: Okay, wir klären erst mal, was bei der WM passiert ist, und danach vielleicht in den Erholungsurlaub geht".

Sara Doorsoun unterstützte ihre Teamkollegin Oberdorf nach der Kritik an Voss-Tecklenburg: "Sie hat genau die richtige Wortwahl getroffen. Es ist ihre Meinung und es ist völlig legitim, dass sie das auch nach außen trägt", sagte die Innenverteidigerin des Bundesligisten Eintracht Frankfurt im Sky-Interview.

"Es war nichts Persönliches, sondern einfach nur, wie die Situation gerade ist. Es ist unglücklich, aber mehr muss ich jetzt auch nicht dazu sagen", sagte Doorsoun, die das Thema aber auch nicht zu groß machen will: "Es stehen wichtige Spiele an, daher kann ich, glaube ich, für die Mannschaft sprechen und sagen, dass das Thema gerade kein großes Gewicht hat. Für uns zählt aktuell nur der sportliche Erfolg."

Die deutschen Fußballerinnen wollen die Diskussionen um die Zukunft der derzeit pausierenden Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vor den wichtigen Nations-League-Spielen ausblenden. "Wir als Team haben momentan ganz andere Dinge im Kopf", sagte Nationalspielerin Linda Dallmann am Mittwoch: "Wir stecken fußballerisch in einer sehr ernsten Situation. Darauf müssen wir unseren Fokus richten."