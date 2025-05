DFB-Frauen: EM-Vorbereitung in Herzogenaurach mit finalem Kader

Die deutschen Fußballerinnen bestreiten ihre EM-Vorbereitung mit dem finalen Turnierkader in Herzogenaurach. Die Auswahl von Bundestrainer Christian Wück arbeitet zwischen dem 19. und 30. Juni im "Home Ground" von Partner adidas am Feinschliff für die Titelmission in der Schweiz (2. bis 27. Juli). Zwischendurch bekommen die Spielerinnen am 25. und 26. Juni noch einmal Zeit zum Durchschnaufen.

Seinen EM-Kader wird Wück bereits am 12. Juni nominieren, wenn die beiden finalen Nations-League-Spiele gegen die Niederlande in Bremen (30. Mai) sowie in Österreich (3. Juni) absolviert sind. Am Ende des Trainingslagers in Herzogenaurach reist das DFB-Team von Nürnberg aus ins EM-Basislager nach Zürich.

Der Großteil des Kadergerüstes steht laut Wück bereits. "Es gibt noch einige Positionen, wo es noch nicht so klar ist. Aber da werden wir die letzten Spiele in der Nations League nutzen", sagte Wück, der rund um die Kader-Bekanntgabe auch Rollen verteilen will: "Das ist wichtig für die mentale Stärke einer jeden Spielerin, zu wissen, woran sie ist."

Bei der EURO trifft der Rekordeuropameister in der Vorrunde auf Polen (4. Juli), Dänemark (8. Juli) und Schweden (12. Juli). "Wir wollen eine Nation hinter uns bekommen, die begeistert hinter uns steht und sich mit uns identifiziert. Das können wir mit ehrlichem, begeisterndem Fußball erreichen", sagte Wück. Er wolle "so lange wie möglich dort bleiben, das heißt, ins Finale kommen und dann den letzten Schritt auch noch gehen".