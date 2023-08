DFB-Frauen: Erstes Heimspiel nach der WM in Bochum

Anzeige

Die deutschen Fußball-Frauen werden ihr erstes Heimspiel nach der WM in Australien und Neuseeland in Bochum austragen. Am 26. September (18.15 Uhr/ZDF) trifft das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in der UEFA Women's Nations League auf Island.

In dem für die Frauen neu eingeführten Wettbewerb wird es für die Nationalmannschaft das zweite Spiel sein. Zuvor steht am 22. September die Partie in Dänemark auf dem Programm. In der UEFA Women's Nations League geht es um die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.