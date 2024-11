DFB-Frauen: Freigang hofft auf "größere Rolle"

Laura Freigang will ihr starke Form aus der Bundesliga mit zur Nationalmannschaft bringen und ab sofort auch im Trikot der deutschen Fußballerinnen durchstarten. "Ich würde gerne eine größere Rolle spielen und mehr Minuten bekommen als zuletzt - auch bei Turnieren. Das ist mein Ziel, es liegt an mir", sagte die 26-Jährige vom Tabellenzweiten Eintracht Frankfurt am Dienstag: "Meine Aufgabe ist es, Tore zu schießen und vorzubereiten. Da bin ich gerade ganz gut dabei."

Freigang führt mit zehn Treffern die Torjägerliste der Bundesliga an. In der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat die gebürtige Kielerin in 32 Partien bisher zwölf Tore erzielt. Dennoch haftet der Offensivspielerin der Makel an, sich bislang keine zentrale Rolle in der DFB-Auswahl erarbeitet zu haben. Das möchte Freigang unter dem neuen Bundestrainer Christian Wück ändern.

"Die klassische Zehnerrolle passt am besten zu mir. Ich sehe es sehr positiv, dass Christian mich da sieht. Das ist von Vorteil für mich", sagte Freigang: "Ich werde versuchen, mich in der Rolle zu zeigen."

Die Chancen bieten sich bei den letzten Länderspielen des Jahres am Freitag in Zürich gegen EM-Gastgeber Schweiz (20.00 Uhr/ZDF) und am Montag in Bochum gegen Italien (20.30 Uhr/ARD). Derzeit bereiten sich die DFB-Frauen in Stuttgart auf die Begegnungen vor. "Die Stimmung ist generell sehr positiv", sagte Freigang: "Es freuen sich einfach alle auf die anstehenden Spiele."