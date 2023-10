DFB-Frauen gegen Island: Schüller heiß auf "noch mehr Tore"

Anzeige

Im Hinspiel gegen Island gelang Lea Schüller ein Tor, am Ende sprang ein klares 4:0 für die deutschen Fußballerinnen heraus. Ist im Nations-League-Rückspiel in Reykjavik am Dienstag (20.00 Uhr/zdfsport.de) wieder so eine klare Angelegenheit drin? "Da spricht nichts dagegen", sagte die Torjägerin lächelnd.

"Wenn wir uns wieder so viele Chancen herausspielen wie gegen Wales", führte die Stürmerin des FC Bayern aus, "könnten wir eigentlich noch mehr Tore schießen." Beim Comeback von Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch war am Freitag ein 5:1 gegen den Underdog gelungen, die Effizienz ließ jedoch zu wünschen übrig.

"Für uns ist es gerade wichtig, Tore zu schießen und Spiele zu gewinnen. Das müssen wir uns auch vornehmen", sagte die 25-Jährige, der in Sinsheim im Stile der verletzt fehlenden Kapitänin Alexandra Popp ein Doppelpack mit zwei Kopfballtoren gelang.

Ob souveränes 4:0 oder dreckiges 1:0: Die Vize-Europameisterinnen müssen in der Qualifikation für Olympia 2024 in Paris nachlegen. Denn nur die Gruppensieger haben weiter Chancen auf ein Ticket, der Olympiasieger von 2016 steht als Zweiter mit drei Punkten hinter Dänemark (Hinspiel 0:2) unter Druck.