DFB-Frauen in Bremen gegen die Niederlande

Die deutschen Fußballerinnen bestreiten ihr letztes Nations-League-Heimspiel vor der EM in Bremen. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mitteilte, empfängt die Auswahl von Bundestrainer Christian Wück die Niederlande am 30. Mai (20.30 Uhr/ZDF) im Weserstadion. Es wird der erste Auftritt der DFB-Frauen in Bremen.

Nach den Auftaktpartien in den Niederlanden (2:2) und gegen Österreich (4:1) ist das deutsche Team zuvor am 4. April in Schottland und vier Tage später in Wolfsburg erneut gegen Schottland gefordert. Zum Abschluss der Nations-League-Gruppenphase muss die DFB-Auswahl in Österreich (3. Juni) ran. Bei der EURO in der Schweiz (2. bis 27. Juli) trifft Wücks Auswahl in der Vorrunde auf Polen, Dänemark und Schweden.