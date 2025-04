DFB-Frauen in Wien gegen Österreich

Die deutschen Fußballerinnen bestreiten ihr letztes Nations-League-Spiel vor der EM gegen Österreich in Wien. Wie der österreichische Verband ÖFB am Mittwoch verkündete, wird das Nachbarschaftsduell am 3. Juni (20.30 Uhr) im Franz-Horr-Stadion von Austria Wien stattfinden.

Zuvor bestreitet das Team von Bundestrainer Christian Wück noch das Heimspiel gegen die Niederlande am 30. Mai (20.30 Uhr/ZDF) in Bremen. Deutschland (10) führt in der Nations League die Gruppe A1 nach den jüngsten zwei Siegen gegen Schottland (4:0 und 6:1) dank der besseren Tordifferenz vor dem punktgleichen Oranje-Team an. Die Europameisterschaft wird vom 2. bis 27. Juli in der Schweiz ausgetragen.