DFB-Frauen: Müller nach Kreuzbandriss operiert

Außenverteidigerin Marie Müller hat im Training des deutschen Fußball-Nationalteams der Frauen vor einer Woche einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten und ist bereits operiert worden. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch mit.

Bundestrainer Christian Wück hatte die 24-Jährige am Dienstag vergangener Woche als Ersatz für die verletzten Sara Doorsoun und Kathrin Hendrich nachnominiert. Am Donnerstag musste Müller, die in den USA für den Portland Thorns FC spielt, schon wieder verletzt abreisen. Sie fällt laut DFB nun "auf unbestimmte Zeit" aus.