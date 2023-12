Anzeige

Die deutschen Fußballerinnen müssen im letzten Länderspiel des Jahres am Dienstag in Wales (19.30 Uhr/sportschau.de) ohne Laura Freigang auskommen. Die Stürmerin von Bundesligist Eintracht Frankfurt laboriert an Leistenproblemen. Interimstrainer Horst Hrubesch verzichtet auf eine Nachnominierung.