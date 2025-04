DFB-Frauen "auf richtigem Weg" - aber wieder ohne Doorsoun

Die deutschen Fußballerinnen müssen auch im Nations-League-Rückspiel gegen Schottland in der Abwehr ohne Sara Doorsoun auskommen. Die Innenverteidigerin von Eintracht Frankfurt werde am Dienstag (17.45 Uhr/ARD und KIKA) in Wolfsburg nicht im Kader stehen, teilte Bundestrainer Christian Wück am Montag mit.