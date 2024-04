DFB-Frauen: Rund drei Millionen sehen Sieg in Österreich

Anzeige

Der erfolgreiche Start der deutschen Fußballerinnen in die EM-Qualifikation hat der ARD eine ordentliche Quote beschert. Im Durchschnitt sahen 3,22 Millionen Menschen den Sieg der DFB-Auswahl von Interimsbundestrainer Horst Hrubesch am Freitagabend in Österreich, dies entsprach einem Marktanteil von 13,1 Prozent. Das Spiel war damit die am drittmeist gesehene Sendung in der Primetime.

Durch den Erfolg in Linz nahm Deutschland Kurs auf die EM 2025 in der Schweiz. Hrubeschs Team hatte nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2 (1:2) gewonnen. Nächster Gegner der DFB-Frauen in der Gruppe A4 ist am Dienstag (18.10 Uhr/ZDF) in Aachen Island.