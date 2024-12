DFB-Frauen spielen in Breda gegen die Niederlande

Die deutschen Fußballerinnen starten im niederländischen Breda in das EM-Jahr 2025. Am 21. Februar wird im Rat Verlegh Stadion der Gruppenauftakt in der Nations League gegen die Niederländerinnen ausgetragen, die Partie beginnt um 20.45 Uhr. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag mitteilte, hat der Ticketverkauf für deutsche Fans begonnen.

Vier Tage später trifft die Auswahl von Bundestrainer Christian Wück im ersten Heimspiel des Jahres in Nürnberg auf Österreich. Dritter Gegner in der Gruppe A1 ist im April Schottland. Für das DFB-Team dient die Nations League auch zur Vorbereitung auf die EM in der Schweiz (2. bis 27. September 2025).

Bei der Endrunde im nächsten Sommer bekommt es der Olympia-Dritte in der Gruppe C mit Polen, Dänemark und Schweden zu tun.