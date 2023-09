DFB-Frauen spielen Nations League in Sinsheim und Rostock

Anzeige

Die deutschen Fußballerinnen bestreiten ihre letzten beiden Heimspiele des Jahres in Sinsheim und Rostock. Im Stadion der TSG Hoffenheim treffen die Vize-Europameisterinnen in der Nations League am 27. Oktober (17.45 Uhr/ARD) auf Wales, am 1. Dezember (20.30 Uhr/ZDF) geht es im Ostseestadion von Rostock gegen Dänemark. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag bekannt.

In der Premierensaison der Nations League geht es für die Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg um die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Der Auftakt im neuen Wettbewerb erfolgt am 22. September (18.00 Uhr/ARD) in Viborg gegen Dänemark, vier Tage später steht nach dem WM-Debakel das erste Heimspiel in Bochum gegen Island (18.15 Uhr/ZDF) an.