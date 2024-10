DFB-Frauen: Torhüterin Grohs fällt aus - Winkler neu dabei

Christian Wück muss in seinen ersten Länderspielen als Bundestrainer der deutschen Fußballerinnen auf Torhüterin Maria Luisa Grohs (Bayern München) verzichten. Die 23-Jährige vom deutschen Meister Bayern München wird aufgrund einer "nicht aufschiebbaren Mandel-Operation" fehlen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mit. Als Ersatz wurde erstmals Sophia Winkler (21) von der SGS Essen nominiert.

Bei der anstehenden Maßnahme sind zudem Ann-Katrin Berger (Gotham FC) und Stina Johannes (Eintracht Frankfurt) als Torhüterinnen dabei. Zwischen den Pfosten will Wück nach dem Rücktritt der früheren Stammtorhüterin Merle Frohms in den kommenden Testspielen neben Berger auch anderen Torhüterinnen eine Chance geben. Grohs war 2022 bereits nominiert worden, ist bislang aber ohne Einsatz im Nationalteam.

Die DFB-Auswahl ist am 25. Oktober (20.30 Uhr/ARD) gegen England im Londoner Wembley-Stadion gefordert. Am 28. Oktober (18.10 Uhr/ZDF) geht es in Duisburg gegen Australien, es wird zugleich das Abschiedsspiel der langjährigen Kapitänin Alexandra Popp. Die erste Trainingseinheit wird Wück am Montag in Frankfurt/Main leiten.