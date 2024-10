DFB-Frauen: Tränen, Traumtor und Pleite bei emotionalem Abschied von Alexandra Popp

In der MSV-Arena experimentierte Wück drei Tage nach dem spektakulären 4:3 (3:2) in Wembley gegen England gegen den WM-Vierten personell. Der 51-Jährige verzichtete in seiner auf sechs Positionen veränderten Startelf auf gelernte Innenverteidigerinnen, im Abwehrzentrum liefen Sarai Linder und Janina Minge auf.

Erst nach Popps Schichtende fanden die australischen Matildas ins Spiel, die Gastgeberinnen verloren den Faden und das Tempo, das sie in Wembley so stark gemacht hatte. Johannes parierte in ihrem erst zweiten Länderspiel zunächst zweimal stark, wurde dann aber nach einem unnötigen Ballverlust von Cerci überrumpelt. Auf der Gegenseite vergab Endemann (32.) freistehend.

DFB-Frauen fehlt Präzision im letzten Drittel

Wück reagierte nach der Pause mit der Einwechslung von Innenverteidigerin Sophia Kleinherne und Rückkehrerin Lina Magull für Minge und die unauffällige Gräwe. Die umgekrempelte DFB-Elf zeigte aber weiter Probleme im Spielaufbau, im letzten Drittel fehlten Präzision und zündende Ideen gegen Australiens Fünferkette. Beim zweiten Gegentreffer sah Johannes unglücklich aus.

In der Nach-Popp-Ära geht es auf dem Weg zu EM 2025 in der Schweiz in rund einem Monat weiter. Am 29. November steht ein Testspiel beim EM-Gastgeber an, am 2. Dezember folgt der Jahresabschluss in Bochum gegen Italien.