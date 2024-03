DFB-Gegner Schottland enttäuscht auch gegen Nordirland

Anzeige

Schottlands Fußball-Nationalmannschaft sucht vor der EM weiter nach seiner Form. Die Elf von Temmanager Steve Clarke, am 14. Juni in München erster Gruppengegner der deutschen Mannschaft, verlor im Glasgower Hampden Park gegen Nordirland mit 0:1 (0:1). Für die Schotten war es das siebte Spiel in Folge ohne Sieg. Der 20 Jahre alte Conor Bradley vom FC Liverpool (32.) traf mit seinem ersten Länderspieltor für die Gäste.

Die Schotten treffen am 14. Juni im ersten Gruppenspiel auf das DFB-Team. Zuvor warten noch Tests gegen Gibraltar (3. Juni) und Finnland (7. Juni).