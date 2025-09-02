DFB-Gegner Slowakei: Auch Linksaußen Haraslin fällt aus

Die slowakische Fußball-Nationalmannschaft kämpft vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Deutschland mit wachsenden Personalproblemen. Nach dem Wolfsburger Innenverteidiger Denis Vavro und Spielmacher Tomas Suslov fällt nun auch Linksaußen Lukas Haraslin aus. Der 29 Jahre alte Profi von Sparta Prag hat nach Verbandsangaben Leistenprobleme und das Team bereits verlassen.

Außerdem ist der Einsatz des angeschlagenen Rechtsaußen Ivan Schranz (Slavia Prag) ungewiss. Der 31-Jährige war mit drei Toren bei der EM 2024 eine der Säulen in der Mannschaft von Trainer Francesco Calzona. Auch Mittelfeldmann Laszlo Benes wackelt, er hat Magenprobleme.

Coach Calzona spricht nach nur einem Sieg in den jüngsten sechs Spielen (1:0 gegen Estland) vom "schwierigsten Moment, seit ich hier bin". In seiner Not hat er den 38 Jahre alten Routinier Peter Pekarik nominiert, der bei Hertha BSC II in der Regionalliga spielt.

Verteidiger David Hancko von Atlético Madrid hofft dennoch auf eine Überraschung gegen die DFB-Elf am Donnerstag in Bratislava (20.45 Uhr/ARD). "Wenn ich mir unsere Spiele der letzten eineinhalb Jahre anschaue, sei es gegen Belgien, England oder die beiden Duelle mit Portugal, alles Gegner auf Augenhöhe mit Deutschland, haben wir immer gut gespielt, auch wenn wir nur eines davon gewonnen haben", sagte er.