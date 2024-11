DFB gibt Entwarnung bei Kimmich

Bundestrainer Julian Nagelsmann kann beim Jahresabschluss wohl auf Kapitän Joshua Kimmich zurückgreifen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) gab am Tag nach dem 7:0 (3:0) in der Nations League gegen Bosnien und Herzegowina Entwarnung. Kimmich hatte sich am Samstagabend in Freiburg leicht an der Kapsel verletzt und wurde in der zweiten Halbzeit ausgewechselt. Auch am Sonntag sei "nichts Größeres" festzustellen, teilte der DFB mit.