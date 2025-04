DFB hofft auf weitere Amtszeit von UEFA-Chef Ceferin

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will UEFA-Präsident Aleksander Ceferin trotz dessen Rückzugsankündigung über das Jahr 2027 hinaus im Amt halten. "Es wäre absolut wünschenswert, dass er weitermacht", sagte DFB-Chef Bernd Neuendorf vor dem Kongress der Europäischen Fußball-Union (UEFA) am Donnerstag in Belgrad/Serbien.