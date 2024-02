DFB: Hohe Geldstrafen für Dortmund und St. Pauli

Anzeige

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund und Frauen-Regionalligist FC St. Pauli sind vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) jeweils zu hohen Geldstrafen verurteilt worden. Wie der Verband am Montag bekannt gab, müssen die Dortmunder mit eine Strafe in Höhe von 62.000 Euro zahlen, die Hamburger 15.000 Euro. Grund ist in beiden Fällen das Abbrennen von Pyrotechnik durch die Fans der Vereine.

Beim Fehlverhalten der BVB-Fans bezieht sich das Sportgericht auf die Bundesligapartie gegen Mainz 05 kurz vor Weihnachten. Die Anhänger der Frauen-Mannschaft St. Paulis zündeten vor Beginn des DFB-Pokalspiels gegen den Stadtrivalen Hamburger SV im September.