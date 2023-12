DFB-Job war für Bender lehrreich

Anzeige

Sven Bender hat in seiner Zeit als Co-Trainer im DFB-Nachwuchsbereich viel gelernt. "Mein Dank gilt dem Deutschen Fußball-Bund. Der DFB hat mich vor zwei Jahren zurück in den Fußball geholt, mich in den Trainerjob eingeführt, mir erstklassige Entwicklungsmöglichkeiten verschafft", sagte der künftige Co-Trainer des Bundesligisten Borussia Dortmund. Trotz der anstehenden U17-EM habe der DFB ihm zudem "den Wunsch erfüllt, zurück nach Dortmund wechseln zu dürfen".

Bender wird gemeinsam mit Nuri Sahin BVB-Coach Edin Terzic unterstützen. "Ich bin extrem glücklich über die Möglichkeit, beide an meiner Seite zu haben", sagte Terzic.