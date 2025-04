DFB-Newcomerin Zicai denkt über Wechsel nach und träumt von EM

Cora Zicai ist eines der größten Talente im deutschen Fußball - und entsprechend auch in der Bundesliga begehrt. Angesprochen auf Spekulationen über einen möglichen Wechsel vom SC Freiburg zum VfL Wolfsburg gab die Nationalspielerin Einblick in ihre Zukunftsgedanken.

"Es gilt einfach da zu gucken, wann der nächste Schritt gut wäre und da überlege ich auf jeden Fall noch", erklärte die 20 Jahre alte Offensivspielerin, deren Vertrag in ihrer Heimatstadt Freiburg nach der Saison ausläuft. Dem Sport-Club sei sie aber zugleich "sehr dankbar, dass ich da sehr viel Spielzeit bekomme, auch viel Vertrauen."

Das erhält sie auch von Bundestrainer Christian Wück. Beim 4:0 (2:0) in Schottland am Freitag gelang Zicai im EM-Casting als Jokerin schon der zweite Treffer in ihrem dritten Länderspiel. Ein Kaderplatz für das Turnier in der Schweiz (2. bis 27. Juli) ist Zicais großes Ziel.

"Ich versuche einfach, jede Chance zu nutzen. Klar ist die EM im Hinterkopf und es wäre auch auf jeden Fall ein Traum, der wahr werden würde", sagte Zicai vor dem Nations-League-Rückspiel der DFB-Frauen gegen Schottland am Dienstag (17.45 Uhr/ARD und KiKA) in Wolfsburg. Doch zunächst liege ihr "Fokus darauf, nochmal die nächsten Schritte zu gehen".