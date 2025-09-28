Fußball
DFB-Pokal: Frühes Aus für Club-Frauen
Die Frauen des 1. FC Nürnberg sind im DFB-Pokal früh gescheitert. Beim Zweitligisten FC Ingolstadt verlor der Bundesliga-Aufsteiger am Sonntag in der ersten Runde mit 2:4 im Elfmeterschießen. Nach 90 Minuten hatte es 1:1 gestanden, beide Teams trafen in der Verlängerung. Nina Penzkofer (119.) rettete Ingolstadt ins Elfmeterschießen.
Keine Blöße gaben sich die Bundesligisten SC Freiburg beim Regionalligisten Hannover 96 (4:0) sowie Bayer Leverkusen bei der SV Elversberg (5:0).