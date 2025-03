DFB: Rettig wirbt mit "Charmeoffensive" um Völler

Mit einer "Charmeoffensive" will die Führung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) Sportdirektor Rudi Völler von einer Vertragsverlängerung über die WM 2026 hinaus überzeugen. Das kündigte Geschäftsführer Andreas Rettig im Sport1-Doppelpass an. Gemeinsam mit Präsident Bernd Neuendorf und Vize Hans-Joachim Watzke werde er "alles" dafür tun, damit Völler "am Ende nicht nur noch im Pool liegt". Dies sei "die wichtigste Personalentscheidung" vor dem DFB-Bundestag im September.

Er habe jedoch "nicht den Eindruck, dass Rudi sein Vertragsende herbeisehnt und die Tage runterzählt", sagte Rettig: "Ich habe den Eindruck, dass er ein Höchstmaß an Jobzufriedenheit hat. Wir sind mit einer Charmeoffensive dabei, ihn davon zu überzeugen, dass er die Rente noch etwas nach hinten verschiebt." Völler müsse "für sich entscheiden", ob das Angebot "mit seiner Lebensplanung kompatibel" sei. Der 64-Jährige hatte zuletzt in einem Interview mit dem Express angedeutet, beim DFB weitermachen zu wollen.

Völlers Vertrag endet nach der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Doch nachdem Bundestrainer Nagelsmann sein Arbeitspapier beim DFB bis 2028 verlängert hat, könnte nun auch Völler folgen. Eine Entscheidung wird aber erst nach dem Viertelfinal-Rückspiel der Nations League am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Dortmund gegen Italien erwartet. "Mein Herz hängt an Julian Nagelsmann und an der Truppe. Wichtig ist aber, dass wir am Sonntag gewinnen und dann das Final Four in Deutschland haben. Dann schauen wir mal weiter", sagte Völler zuletzt in der ARD.

Der DFB will jedenfalls verlängern. Man habe mit Völler verabredet, zeitnah miteinander zu sprechen und auszuloten, ob der Weg weitergehen könne, sagte Präsident Bernd Neuendorf im Sky-Interview.