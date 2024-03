DFB-Team auch ohne Neuling Beste

Anzeige

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss beim Start ins EM-Jahr den nächsten Ausfall kompensieren. Nach Youngster Aleksandar Pavlovic und Torhüter Manuel Neuer steht Bundestrainer Julian Nagelsmann auch Neuling Jan-Niklas Beste nicht zur Verfügung. Der Heidenheimer hat sich im Training am Mittwoch in Frankfurt eine Adduktorenzerrung zugezogen und ist am Donnerstag vorzeitig abgereist.

Damit stehen Nagelsmann für das Länderspiel am Samstag (21.00 Uhr/ZDF) in Lyon gegen Frankreich und das Duell drei Tage später in Frankfurt mit den Niederlanden noch 23 Spieler zur Verfügung. Pavlovic war wegen einer Mandel-Entzündung gar nicht erst angereist, Neuer verließ die DFB-Auswahl wegen einer Muskelverletzung am Mittwoch.