DFB-Team: Baumann gegen Bosnien im Tor

Julian Nagelsmann setzt im deutschen Tor wohl weiter auf ein Jobsharing zwischen Oliver Baumann und Alexander Nübel. Der Hoffenheimer Baumann jedenfalls wird am Samstag (20.45 Uhr/RTL) gegen Bosnien und Herzegowina zwischen den Pfosten stehen, der Stuttgarter Nübel dürfte demnach am Dienstag in Ungarn zum Zuge kommen. Baumann sitzt am Freitagabend schon mit Nagelsmann auf der Pressekonferenz.

Der 34-Jährige kehrt dann nach Freiburg zurück, wo er von 2000 bis 2014 beim SC gespielt hatte. Er stammt aus dem nahen Breisach. Aus beiden Gründen hatte Bundestrainer Nagelsmann bereits am Montag gewitzelt, dass Baumann für das Nations-League-Spiel an der Dreisam die logische Wahl sei.

Im Oktober hatte der 34-Jährige in Abwesenheit des noch immer verletzten Stammkeepers Marc-Andre ter Stegen das Duell mit den Niederlanden in München (1:0) bekommen, Nübel stand in Bosnien (2:1) zwischen den Pfosten. Während Baumann den Sieg mit einer Parade kurz vor Schluss festhielt, sah Nübel (28) beim Gegentor etwas unglücklich aus.

Nach den beiden Partien hatte Nagelsmann betont, er sehe Baumann "in dieser Saison einen Tick stärker als Alex". Ob er den Trikottausch fortsetzen werde, ließe er damals offen und verwies darauf, dass sich beide Kandidaten weiter mit Leistung empfehlen müssten.