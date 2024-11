DFB-Team erneut mit guter TV-Quote

Der letzte Auftritt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Jahr der berauschenden Heim-EM hat noch einmal für eine starke Quote gesorgt. Obwohl es sportlich für die DFB-Auswahl beim 1:1 (0:0) gegen Ungarn in der Nations League um nichts mehr ging, schauten im ZDF am Dienstagabend 7,97 Millionen Fans zu. Das entsprach einem Marktanteil von sehr guten 32,7 Prozent.