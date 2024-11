DFB-Team: Kimmich überbietet Werner-Rekord

DFB-Kapitän Joshua Kimmich ist mit seinem Einsatz beim Nations-League-Duell mit Bosnien und Herzegowina am Samstag in Freiburg zum alleinigen deutschen Rekordspieler in diesem Wettbewerb aufgestiegen. Mit seiner 17. Partie in der Nationenliga zog der Profi von Bayern München an Timo Werner (Tottenham Hotspur) vorbei.

Während Werner "nur" bei den ersten drei Auflagen der Nations League zum Einsatz gekommen ist, war Kimmich bei allen vier Runden dabei. Werner bestritt 2018/19 vier Partien sowie zwei Jahre später und 2022/23 jeweils sechs. Bei Kimmich waren es in der Premierensaison ebenfalls vier Einsätze. Nach zwei Spielen 2020/21 kamen zwei Jahre darauf sechs weitere Begegnungen hinzu, gegen Bosnien bestritt er sein fünftes Duell in der aktuellen Nations-League-Saison.

Kleiner Trost für Werner: Der frühere Stuttgarter und Leipziger führt die deutsche Torjägerliste in der Nationenliga weiter an. Ihm gelangen in 16 Spielen sieben Treffer.

Für Kimmich war das Bosnien-Spiel noch aus zwei anderen Gründen ein besonderes: Mit seinem 96. Länderspiel zog der 29-Jährige an den Legenden Sepp Maier und Karl-Heinz Rummenigge (je 95) vorbei und schloss zu Berti Vogts auf Rang 15 der DFB-Rangliste auf. Außerdem führte er die deutsche Elf zum 13. Mal als Kapitän auf den Platz, genau so oft wie Rio-Weltmeister Bastian Schweinsteiger.