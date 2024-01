DFB-Team: ZDF und RTL zeigen Länderspiel-Klassiker

Anzeige

Der Länderspiel-Klassiker der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zum Start ins EM-Jahr gegen Frankreich wird live im ZDF übertragen, RTL hat sich die Rechte am folgenden Härtetest gegen die Niederlande gesichert. Dies gaben die Sender am Donnerstag bekannt.

Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann tritt am 23. März (Samstag) ab 21.00 Uhr in Lyon bei den französischen Vize-Weltmeistern an. Am 26. März (Dienstag) sind die Niederländer ab 20.45 Uhr in Frankfurt der erste Heimspiel-Gegner des DFB-Teams im Jahr 2024.

Ihr erstes EM-Spiel bestreitet die deutsche Mannschaft am 14. Juni in München gegen Schottland. Termine und Gegner möglicher weiterer Spiele im Rahmen der Vorbereitung auf die Heim-EM stehen noch nicht fest.