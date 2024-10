DFB-Torhüter: Kahn sieht "Vorteil" bei Nübel

Torwartlegende Oliver Kahn sieht Alexander Nübel im Kampf um die Nummer 1 in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft leicht vor Oliver Baumann. Zwar sei "die Konstellation im Tor jetzt absolut offen", sagte Kahn der Bild am Sonntag, er sehe "aktuell keine eindeutige Rangfolge". Aber: "Nübel hatte vergangene Saison ein sehr gutes Jahr in Stuttgart. Er hat im Gegensatz zu Oliver Baumann die Chance, sich auf internationalem Niveau in der Champions League zu beweisen. Das ist ein Vorteil."

Nübel hatte den verletzten Stammkeeper Marc-Andre ter Stegen am vergangenen Freitag in der Nations League gegen Bosnien und Herzegowina (2:1) vertreten, am Montag (20.45 Uhr/ZDF) in München gegen die Niederlande ist Baumann dran. Bundestrainer Julian Nagelsmann sieht das Jobsharing allerdings nicht zwingend als Zukunftsmodell, beide Kandidaten müssten sich weiter über Leistung empfehlen, sagte er in Zenica.

"Es wird interessant zu sehen, wie Nübel und Baumann nun mit der Situation umgehen, für die Nationalmannschaft aufzulaufen", sagte Kahn und ergänzte: "Das ganze Land schaut auf sie. Das ist immer eine besondere Situation."

Der frühere Nationaltorwart Rene Adler würde sich "aufgrund des Alters" für Nübel (28) entscheiden. Baumann ist bereits 34. "Falls – was wir nicht hoffen – Marc-Andre ter Stegen nicht zurückkehrt, kann Alex Nübel die Lösung auf Jahre sein", sagte Adler, "und er hat noch Entwicklungspotenzial, kann und muss Schritte machen, um langfristig die Nummer 1 werden zu können."