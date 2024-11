DFB-Torhüterfrage: Nagelsmann wartet ab

Julian Nagelsmann lässt sich bei der Frage zu einer möglichen Fortsetzung des Jobsharings im deutschen Tor nicht in die Karten schauen. "Das ist immer so ein Running Gag zu sagen: Wenn ein Spieler Geburtstag hat, spielt er von Beginn an", sagte der Bundestrainer vor dem Doppelpack in der Nations League zum Jahresabschluss und ergänzte: "Jetzt spielen wir in Freiburg und Oli (Baumann, d.Red.) kommt aus der Nähe von Freiburg... Aber am Ende entscheidet das in diesem Fall Krone, der Torwarttrainer."