DFB-U21 heute live: Deutschland vs. Kosovo - Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft in der EM-Qualifikation auf den Kosovo. So verfolgt ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker.

Vier Spiele, vier Siege... die Statistik der deutschen U21 in der EM-Qualifikation kann sich sehen lassen. Gegen den Kosovo soll nun der nächste Dreier her, bevor auch gegen Israel ein Sieg her soll.

"Das große Ziel ist es, sechs Punkte zu holen, mit Siegen vom Platz zu gehen und den Abstand zu den Konkurrenten mindestens gleich zu halten", machte Trainer Antonio di Salvo deutlich.

Das Hinspiel gegen den Kosovo gewannen die DFB-Junioren mit 3:0, schoss im vergangenen November alle drei Tore allerdings erst in der Schlussviertelstunde.

Die EM-Endrunde findet 2025 in der Slowakei statt. 2023 scheiterten die Nachwuchskicker des DFB bereits in der Vorrunde. 2009, 2017 und 2021 gewann die U21 jeweils den Titel. 2025 soll der nächste folgen.