DFB und DFL schaffen mehr Stellen zur Trainerentwicklung

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Deutsche Fußball Liga (DFL) wollen ihre Zusammenarbeit in Sachen Trainerentwicklung intensivieren. Zur Saison 2026/27 sollen weitere Stellen speziell für sogenannte Trainerentwickler geschaffen werden, die einen "Eins-zu-eins-Coachingprozess für Trainerinnen und Trainer aus den zertifizierten Leistungszentren" gewährleisten sollen. Der Prozess soll über einen Zeitraum von sechs Monaten gehen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Leistungszentren können sich dazu parallel in einem neunmonatigen Kurs zu zertifizierten Entwicklern ausbilden lassen. "Beide Formate tragen dazu bei, die Qualität im deutschen Fußball durch die top Ausbildung von Spielerinnen und Spielern systematisch und nachhaltig zu steigern", hieß es in einer Mitteilung.