DFL-Aktionsspieltag: "Stop Hate"

Der deutsche Profifußball setzt mit seinem alljährlichen Aktionsspieltag erneut ein Zeichen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Unter dem Motto "TOGETHER! Stop Hate. Be a Team" werben die Deutsche Fußball Liga (DFL), die DFL-Stiftung sowie die 36 Klubs der Bundesliga und der 2. Liga rund um den 27. Spieltag für Zusammenhalt, Respekt und Toleranz.

Der Aktionszeitraum fällt in die internationalen Wochen gegen Rassismus (17. bis 30. März). "Zusammenhalt in der Gesellschaft ist aktuell besonders bedeutend, um Spaltung entgegenzuwirken und eine positive Zukunft zu gestalten", sagte DFL-Geschäftsführer Marc Lenz: "Wir alle, unsere Gesellschaft, müssen wieder verstärkt als Team zusammenstehen, um gemeinsam voranzukommen – so wie der Fußball es Woche für Woche auf dem Platz vorlebt."

Am Aktionsspieltag wird der Slogan "Together" überall in den Stadien zu sehen sein: So werden Spielbälle, Eckfahnen und Auswechseltafeln auf die wichtige Botschaft hinweisen. Zusätzlich wird sie durch die Zusammenarbeit mit Partnern auch bei den Übertragungen der Spiele und auf den digitalen Kanälen verbreitet.