DFL: Vereine diskutieren über TV-Milliarden am 16. Januar

In der Diskussion um die künftige Verteilung der Mediengelder soll eine außerordentliche Versammlung der 36 Profiklubs für ein Meinungsbild sorgen. Die Klubchefs der Bundesliga und der 2. Liga treffen sich am 16. Januar in Frankfurt/Main. Der Termin liegt günstig, da die meisten Bosse an jenem Tag ohnehin zum Neujahresempfang der Deutschen Fußball Liga (DFL) anreisen. Der Ligaverband bestätigte am Sonntag die Versammlung, über die zunächst der kicker berichtet hatte.