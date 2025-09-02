Di Salvo: U21 war "Schaufenster" für Woltemade

Der 90-Millionen-Wechsel von Nick Woltemade zu Newcastle United ist nach Ansicht von DFB-Trainer Antonio Di Salvo auch eine Folge der U21-EM. Der Transfer des ehemaligen Stuttgarters sei "ein positives Beispiel" dafür, dass die U21-Nationalmannschaft Möglichkeiten biete, "sich ins Schaufenster zu spielen", sagte Di Salvo.

Woltemade war im Sommer mit sechs Treffern Torschützenkönig der U21-EM geworden, im Finale gegen England (2:3 nach Verlängerung) ging er allerdings leer aus. "Positive Leistungen bei uns werden gesehen, die U21 kann zur Aufmerksamkeit beitragen", sagte Di Salvo.

Für die U21 ist Woltemade künftig zwar nicht mehr spielberechtigt, Di Salvo gratulierte seinem ehemaligen Schützling dennoch zum Wechsel nach England. "Das war schon überraschend für mich. Ich dachte, wenn etwas passiert, dann Richtung Bayern. Das zeigt einfach, dass viele Vereine an ihm Interesse hatten", sagte Di Salvo.