Di Salvo vor Duell mit Italien: "Das sind meine Wurzeln"

Antonio Di Salvo wehrte im Schein des Flutlichts noch ein paar Motten ab, dann blickte er voller Vorfreude auf das ganz besondere Duell im EM-Viertelfinale. "Jetzt gegen Italien, das wird natürlich ein Highlight-Spiel", sagte der Trainer der deutschen U21-Nationalmannschaft nach der perfekten Vorrunde bei Sat.1: "Das ist definitiv etwas Besonderes. Ich freue mich drauf."

Di Salvos Eltern waren 1970 von Sizilien nach Bad Lippspringe gezogen, neun Jahre später kam der heutige DFB-Coach in Paderborn zu Welt. "Das ist die Herkunft meiner Eltern, das sind meine Wurzeln. Die kann man auch nicht verstecken", sagte der 46-Jährige nach dem 2:1 (2:0) gegen Titelverteidiger England im letzten Gruppenspiel.

Auch für Stürmer Nicoló Tresoldi wird das Duell am Sonntag (21.00 Uhr/Sat.1) in Dunajska Streda eine ganz besondere Begegnung. Der Sohn eines Italieners und einer Argentinierin wurde in Cagliari auf Sardinien geboren, nun kann er es kaum erwarten. "Die sollen herkommen. Ich habe richtig Bock", hatte der 20-Jährige schon vor dem England-Spiel gesagt: "Wenn wir Europameister werden wollen, müssen wir jede Mannschaft schlagen."

Als einziges Team beendet Deutschland die Vorrunde in der Slowakei mit der Maximalausbeute von neun Punkten, als Topfavorit sieht Di Salvo sein Team deswegen aber nicht. "Fakt ist, dass alle Top-Nationen sich qualifiziert haben. Da sieht man, auf welchem Level wir sind. Jetzt kommen nur noch Hammer-Spiele", sagte Di Salvo.

Mit insgesamt fünf Titeln sind die Italiener gleichauf mit Spanien Rekord-Europameister, der letzte Triumph ist allerdings schon 21 Jahre her. Das letzte Treffen beider Teams hatte Deutschland im November 2022 in Ancona 4:2 gewonnen. Bei einer EM gab es das Duell erst zweimal: Im Halbfinale 2009 gewann Deutschland 1:0, in der Vorrunde 2017 dann Italien ebenfalls 1:0. In beiden Fällen holte das DFB-Team am Ende den Titel.

Ein Lob aus der Heimat gab es derweil von Rudi Völler. "Die Jungs machen das super. Das ist ein toller Teamspirit, Toni hat eine wunderbare Gruppe zusammengebastelt. Die glauben daran, dass sie den Titel gewinnen können. Die Qualität ist auch gut", sagte der DFB-Sportdirektor im Podcast Einfach mal Luppen von Ex-Nationalspieler Toni Kroos.

Völler, der von 1987 bis 1992 in Italien für AS Rom stürmte und den Hauptstadtklub später auch kurz trainierte, warnte derweil vor dem kommenden Gegner. "Die Italiener haben wie immer ihre Art und Weise zu spielen, wie die Italiener halt so sind. Es wird schwer, Torchancen herauszuspielen", sagte Völler.

Wer die besseren Aussichten habe, könne er daher nicht sagen. "Sobald es in die K.o.-Runde geht, ist es gerade im Junioren-Bereich immer schwierig zu sagen, wer Favorit ist. Das hängt immer ein bisschen von der Tagesform ab", sagte Völler.