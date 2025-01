Diagnose noch offen: Werner am Oberschenkel verletzt

Timo Werner steht beim englischen Fußball-Erstligisten Tottenham Hotspur wohl eine Zwangspause bevor. Wie Teammanager Ange Postecoglou am Dienstag verkündete, hat sich der langjährige Nationalspieler am Oberschenkel verletzt.

"Wir warten nur noch auf das Ergebnis der Untersuchung", sagte Postecoglou vor dem North London Derby beim FC Arsenal am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky). Werner (28) war in der dritten Runde des FA Cup gegen den Fünftligisten FC Tamworth am Sonntag zu Beginn der Verlängerung ausgewechselt worden, danach erst fielen die Treffer zum 3:0-Auswärtssieg für die ohnehin schon verletzungsgeplagten Spurs.