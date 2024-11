Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 28. November

FUSSBALL: Heidenheim empfängt Chelsea - Frankfurt und Hoffenheim auswärts gefordert

BASKETBALL: Alba mit brisantem Spiel gegen Maccabi Tel Aviv

FUSSBALL: Der 1. FC Heidenheim kommt am vierten Spieltag der Conference League ab 18.45 Uhr (RTL+) zum wohl größten Spiel seiner bisherigen Vereinsgeschichte. Premier-League-Schwergewicht FC Chelsea ist zu Gast, im Ort redet man sogar schon von einem "Jahrhundertspiel". Heidenheim und der ehemalige Champions-League-Sieger sind international in dieser Saison noch ohne Punktverlust. In der Europa League muss Eintracht Frankfurt in Dänemark beim FC Midtylland (21.00 Uhr/RTL) ran. Bislang läuft es für die SGE, momentan steht sie bei drei Siegen und einem Remis. Hoffenheim gastiert derweil in Portugal. Für den neuen Trainer Christian Ilzer geht es bei Sporting Braga (21.00 Uhr/RTL+) um den zweiten Sieg im zweiten Spiel als TSG-Coach.

BASKETBALL: Bundesligist Alba Berlin empfängt in der EuroLeague Maccabi Tel Aviv (20.00 Uhr/MagentaSport), doch vor allem abseits des Sports ist das Gastspiel des israelischen Klubs ein besonderes. Angesichts des Nahost-Konflikts herrschen zum Schutz vor Ausschreitungen erhöhte Sicherheitsvorkehrungen. Hintergrund der Maßnahmen sind unter anderem die Geschehnisse Anfang November rund um das Auswärtsspiel von Maccabis Fußball-Mannschaft in der Europa League bei Ajax Amsterdam. Alba ist momentan Letzter der EuroLeague-Tabelle, Tel Aviv steht auf Platz 15.