Doku über DFB-Frauen: Nächste Folgen im ZDF am 1. Dezember

Das ZDF veröffentlicht die nächsten Episoden seiner Dokumentation über die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft am 1. Dezember (ab 20.00 Uhr). Am Freitag veröffentlichte der Sender einen einminütigen Trailer, Anfang Dezember sind dann die Folgen zwei bis vier von "Born for this" in der ZDF-Mediathek zu sehen. Der erste Teil der Doku war bereits im Juli und damit kurz vor Beginn der WM in Australien und Neuseeland erschienen.

Dort hatten die deutschen Fußballerinnen ein historisches Debakel erlebt. Mit Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg an der Seitenlinie scheiterte Deutschland erstmals bereits in der Gruppenphase. Seit Anfang November ist Voss-Tecklenburg nicht mehr Bundestrainerin, aktuell betreut Horst Hrubesch interimsweise die Mannschaft.