Donnarumma nicht im Kader: Abgang von PSG rückt näher

Paris Saint-Germain verzichtet beim Finale im UEFA-Supercup gegen Tottenham Hotspur am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) auf seinen bisherigen Stammkeeper Gianluigi Donnarumma. Das geht aus dem Kader für das Spiel hervor, den der Klub am Dienstag bekannt gab. Damit verdichten sich die Anzeichen für einen baldigen Abschied des 26-Jährigen.

Hintergrund für das sich abzeichnende Aus des italienischen Nationaltorhüters in Paris ist die Verpflichtung von Lucas Chevalier, die der Klub am Samstag verkündet hatte. Der Keeper wechselte von Ligakonkurrent OSC Lille in die Hauptstadt, PSG ließ sich den Transfer 40 Millionen Euro kosten. Durch Boni könnte die Ablöse noch auf 55 Millionen ansteigen.

Da Chevalier als neue Nummer eins eingeplant ist, ist die Zeit für Donnarumma beim Champions-League-Sieger offenbar abgelaufen - obwohl er in der vergangenen Saison noch entscheidenden Anteil am Gewinn des Triples hatte. Jedoch konnte sich Donnarumma, der in Paris noch einen Vertrag bis 2026 hat, mit seinem Noch-Arbeitgeber zuletzt nicht auf einen neuen Kontrakt einigen.

Sowohl Donnarumma als auch PSG dürften nun an einem zeitnahen Transfer interessiert sein. Einen Abnehmer zu finden, der bereit ist, Ablöse und Gehalt für den Torhüter zu schultern, könnte allerdings schwierig werden.