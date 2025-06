Dopingkontrolle bei DFB-Frauen in Herzogenaurach

Unerwarteter Besuch am zweiten Morgen in Herzogenaurach: Am Samstag hat die deutsche Frauen-Nationalmannschaft in ihrem EM-Vorbereitungsquartier unangemeldeten Besuch von Kontrolleurinnen und Kontrolleuren der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) bekommen. Im adidas Homeground wurden insgesamt acht Nationalspielerinnen getestet, es wurden Urin- und zum Teil auch Blutproben entnommen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit.

Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Wück bereitet sich seit Donnerstagabend in Herzogenaurach auf die EM in der Schweiz (2. bis 27. Juli) vor. Am 24. Juni endet der erste Teil des Trainingslagers, ehe es vom 27. bis zum 29. Juni in den zweiten Teil des Vorbereitungslehrgangs geht. Am 30. Juni reisen die DFB-Frauen in Richtung EM nach Zürich.

In Gruppe C trifft die DFB-Auswahl auf Polen, Dänemark und Schweden.