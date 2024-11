Doppelpack in Frankreich: U21-Boost für Beier

DFB-Trainer Antonio Di Salvo hat nach dem nächsten starken Auftritt von Maximilian Beier im U21-Trikot nur lobende Worte für den Stürmer von Borussia Dortmund gefunden. "Ich habe ihn die Tage immer mit einem Grinsen im Gesicht gesehen, und das Grinsen ist heute nach den Toren noch größer geworden. Er hat ein tolles Spiel gemacht", sagte Di Salvo über den Doppelpacker beim 2:2 (1:0) in Frankreich.

Beier blüht in der DFB-Auswahl auf, geht trotz seiner sonst eher zurückhaltenden Art voran. Mit seinen beiden Blitztoren nach Anpfiff und Seitenwechsel (4./50.) avancierte der 22-Jährige am Dienstagabend in Valenciennes zum Hauptdarsteller. "Man hat heute eindrucksvoll gesehen, dass er Spaß am Spiel hatte, dass ihn die U21 wieder nach vorne bringen kann. Er ist unheimlich viel marschiert, ist gelaufen ohne Ende", so Di Salvo.

Nach einem schwierigen Saisonstart beim BVB kehrt Beier nun mit reichlich Rückenwind in seinen kriselnden Klub zurück - und meldet auch bei Bundestrainer Julian Nagelsmann wieder Ansprüche an. "Wenn es so sein sollte und er schnellstmöglich wieder bei Julian ist, dann haben wir alles richtig gemacht", sagte Di Salvo mit einem Augenzwinkern.

Beier hat bereits vier A-Länderspiele in seiner Vita und stand im Sommer sogar im EM-Kader von Nagelsmann.